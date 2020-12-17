طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 12:39 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 706 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 324 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ81 حالة، ثم بنغازي بـ27 حالة، و23 حالة في كل من الزاوية المركز والماية، و19 حالة في بني وليد والمنشية، و13 حالة في كل من الخمس وسواني بن آدم، و12 حالة في قصر بن غشير، و11 حالة في سبها، وعشر حالات في كل من صبراتة والعجيلات والعامرية، وتسع حالات في الزاوية الغرب، وسبع حالات في غريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى ست حالات في كل من الزاوية الجنوب وصرمان والزهراء، وخمس حالات في الجفرة، وأربع حالات في كل من أجدابيا وغدامس، وثلاث حالات في كل من رقدالين والقطرون، وحالتين في كل من الجميل والسائح والقلعة والمعمورة وقصر الأخيار والقرة بوللي والسبيعة، وحالة واحدة في كل من طبرق وترهونة ومسلاتة والعربان والغريفة وتراغن وزلطن والريانية والحوامد.

وتماثل للشفاء 511 حالة بينهم 367 حالة في طرابلس، و12 حالة في صرمان، وخمس حالات في الخمس، و28 حالة في الحوامد، وحالتان في أجدابيا، و11 حالة في ترهونة، وعشر حالات في نالوت، وتسع حالات في القرة بوللي، وثلاث حالات في غريان، و49 حالة في مصراتة، و15 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 13 آخرون، منهم أربع حالات في طرابلس، وثلاث حالات في الخمس، وحالتان في أجدابيا، وحالة واحدة في كل من نالوت والقرة بوللي والعجيلات وصبراتة.

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