السفير الإيطالي يلتقي السائح لبحث متطلبات إدارة وتنفيذ الانتخابات

لقاء السايح مع السفير الإيطالي. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)

زار السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، لبحث متطلبات إدارة وتنفيذ الانتخابات، بحسب ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

والتقى السفير الإيطالي رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

وقالت المفوضية إن اللقاء استعرض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من العام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

وأضافت أن السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، أشاد من جهته بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضحت المفوضية أن «هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».

لقاء السايح مع السفير الإيطالي. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)