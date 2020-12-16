«مكافحة الأمراض»: تسجيل 560 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 576 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 12:51 مساء
مركز عزل صحي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 576 مصابا، في حين توفي 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3300 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 940 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 89 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1010 عينات، ومختبر فرع المركز مصراتة 309 عينات، ومختبر فرع المركز سبها 49 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 85 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 151 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 84 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز ترهونة 88 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 90 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 61 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة 3 عينات، ومختبر مصراتة الطبي 143 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق 10 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 92 ألفا و577 حالة، منها 28 ألفا و533 نشطة، و62 ألفا و720 متعافيا، في حين توفي 1324 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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