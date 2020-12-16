رئيس بلدية طبرق يتفقد ربط خطوط تصريف مياه الأمطار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 12:49 مساء
بوالخطابية، يتفقد مشروع ربط خطوط تصريف مياه الأمطار بطبرق, 16 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، رفقة مدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال، مشروع ربط خطوط تصريف مياه الأمطار، بإنشاء قناة رئيسية لتصريف مياه الأمطار بطول 900 متر، حيث يعتبر من أهم المشاريع ببلدية طبرق.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن سبب تأخر تصريف المياه بجزيرة شهداء البوستر وسط المدينة، هي الأعمال الجارية حالياً بالقناة الرئيسية والوحيدة لتصريف كافة نقاط تجمع مياه الأمطار، مطالبا جميع المواطنين أن يتعانوا مع الشركة المنفذة.

وأضاف المكتب أن المشروع عبارة عن ربط خطوط تصريف مياه الأمطار بإنشاء قناة رئيسية لتصريف مياه الأمطار بطول 900 متر.

بوالخطابية، يتفقد مشروع ربط خطوط تصريف مياه الأمطار بطبرق, 16 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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