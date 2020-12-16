الوكالة الأميركية للتنمية تقدم معدات ثقيلة وشاحنات إلى سرت

إحدى المعدات الثقيلة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية إلى سرت، 15 ديسمبر 2020، (السفارة الأميركية)

سلمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية معدات ثقيلة وشاحنات إلى مدينة سرت للمساعدة في إزالة الأنقاض وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه للسكان.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن الوكالة تدعم سرت على التعافي، بما في ذلك توفير المعدات لاستعادة الخدمات العامة وإزالة الأنقاض وإعادة الحياة المجتمعية إلى نسقها الطبيعي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن «هذا التقدم يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به لإعادة إعمار ليبيا ككل، والذي يكمّل جهود التهدئة وخفض التصعيد بين القوى المتصارعة، والذي يجب أن يبدأ فورا في وسط ليبيا».

وأشادت السفارة بأهالي سرت وجميع الليبيين، الذين قاتلوا من أجل استعادة المدينة من قبضة تنظيم «داعش» قبل أربعة أعوام، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية قدمت خلال تلك المدة أكثر من 25 مليون دولار في جهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي المبكر لتعزيز هزيمة التنظيم.