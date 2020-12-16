الوكالة الأميركية للتنمية تقدم معدات ثقيلة وشاحنات إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 09:20 صباحا
إحدى المعدات الثقيلة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية إلى سرت، 15 ديسمبر 2020، (السفارة الأميركية)

سلمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية معدات ثقيلة وشاحنات إلى مدينة سرت للمساعدة في إزالة الأنقاض وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه للسكان.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن الوكالة تدعم سرت على التعافي، بما في ذلك توفير المعدات لاستعادة الخدمات العامة وإزالة الأنقاض وإعادة الحياة المجتمعية إلى نسقها الطبيعي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن «هذا التقدم يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به لإعادة إعمار ليبيا ككل، والذي يكمّل جهود التهدئة وخفض التصعيد بين القوى المتصارعة، والذي يجب أن يبدأ فورا في وسط ليبيا».

وأشادت السفارة بأهالي سرت وجميع الليبيين، الذين قاتلوا من أجل استعادة المدينة من قبضة تنظيم «داعش» قبل أربعة أعوام، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية قدمت خلال تلك المدة أكثر من 25 مليون دولار في جهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي المبكر لتعزيز هزيمة التنظيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
زعيم الجمهوريين بـ«الشيوخ الأميركي» يعترف بفوز بايدن ويهنئه
دولى
«رويترز»: إنتاج ليبيا من النفط يرتفع إلى 1.28 مليون برميل يوميا
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
برئاسة وليامز.. 4 ملفات في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية
ليبيا
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص «الدولة الليبية»
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. الكشف عن أفضل تشكيل في تاريخ كرة القدم