ضبط مصري بحوزته تأشيرات إقامة خاصة بوزارة الداخلية في أجدابيا

تأشيرات الإقامة التي ضبط بحوزة الشخص المصري عند القبض عليه في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

ألقى عناصر الغرفة الأمنية المشتركة بالتعاون مع فرع مباحث جوازات أجدابيا، القبض على شخص مصري الجنسية عند مدخل المدينة الشرقي قادما من مدينة مصراتة، بحوزته كمية من تأشيرات الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لاستخدامها لأغراض غير قانونية في عمليات الدخول والخروج من الدولة الليبية، حسب ما ذكره فرع إدارة مباحث جوازات أجدابيا.

وقال رئيس فرع إدارة مباحث جوازات أجدابيا، المقدم صالح بن عتيق لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنه من خلال عمليات التفتيش المعتادة التي تقوم بها العناصر المكلفة عند المدخل الشرقي للمدينة جرى ضبط شخص مصري الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما كان على متن حافلة قادما من مدينة مصراتة، وبحوزته كمية من تأشيرات الإقامة الصحيحة التي تصدر عن طريق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس، التي توزع على جميع فروع المصلحة والأقسام التابعة لها على مستوى المدن والمناطق الليبية.

وأوضح بن عتيق أنه «من خلال التحقيقات اعترف الشخص المصري أن هناك تشكيلا عصابيا موجودا في مدن طرابلس ومصراتة وزليتن، وأن الغاية والغرض من امتلاك هذه الكمية من تأشيرات الإقامة لاستخدامها لأغراض غير قانونية في عمليات الدخول والخروج من الدولة الليبية، التي يبدو أنهم تحصلوا عليها عن طريق السرقة أو التلاعب في أحد فروع المصلحة».

وأكد رئيس فرع إدارة مباحث جوازات أجدابيا أنه جرى مخاطبة مدير إدارة مباحث الجوازات بالخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.