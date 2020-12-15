بوغدانوف يقدم دعوة رسمية إلى باشاغا لزيارة روسيا في يناير

باشاغا. (يمين) وميخائيل بوغدانوف. (داخلية الوفاق)

قدم نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، دعوة رسمية إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لزيارة روسيا خلال شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع باشاغا وبوغدانوف، استعرض «آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا، إضافة إلى عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

- سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الوضع في ليبيا

وسبق أن بحث بوغدانوف مطلع ديسمبر الجاري، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، تطورات الوضع في ليبيا وما حولها، إضافة إلى «بعض القضايا المحددة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الليبية»، حسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية.