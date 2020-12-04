سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 09:59 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة, (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع  الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، تطورات الوضع في ليبيا وما حولها.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية، فإن سيالة بحث مع بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي، بعض «القضايا المحددة» المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الليبية.

بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي في موسكو تطورات الوضع في ليبيا

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال سفير روسيا لدى الجزائر، إيغور بيلييف، إن الوضع العام في ليبيا «يتطور في الاتجاه الإيجابي»، مراهنًا على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية إلى الوصول إلى تسوية.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن انعقاد الحوار الليبي في تونس، إضافة إلى عقد عديد اللقاءات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»: «مؤشرات إيجابية تحصل على الساحة الليبية»، مثلما أوضح في مقابلة مع «إذاعة الجزائر الدولية»، اليوم الأربعاء.

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