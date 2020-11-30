بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي في موسكو تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 02:03 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع سفير السعودية في موسكو عبدالرحمن الأحمد تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع بناء على طلب الأحمد، حيث تناول أيضا العلاقات الروسية السعودية، حسب بيان الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك»، اليوم الإثنين.

وأضافت الخارجية الروسية أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مشاكل حل النزاعات العسكرية والسياسية، خصوصا في اليمن.

وفي 25 نوفمبر الجاري، زار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، روسيا حيث أكد في بيان أن موسكو «ستلعب دورًا مهمًّا ومحوريًّا في إعادة إعمار ليبيا بعد الصراع»، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه لمحاربة الإرهاب ومواصلة الحوار ومبادرات السلام في ليبيا.

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