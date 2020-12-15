«داخلية الوفاق» تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 04:47 مساء
جولة المتابعة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتطبيق الاجراءات الاحترازية في بني وليد. (الإنترنت)

قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد بجولة تفتيشية داخل بني وليد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي بني وليد، مصطفى بربة لـ«بوابة الوسط» أن الجولة تضمنت متابعة سوق الخضروات والسوق الشعبي ومستشفى بني وليد العام وعدد من المصحات الخاصة وبعض الأسواق في المدينة.

وقال بربة أن هذه الجولة جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخصوص الحد من انتشار جائحة كورونا في المدينة وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس.

جولة المتابعة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتطبيق الاجراءات الاحترازية في بني وليد. (الإنترنت)
جولة المتابعة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتطبيق الاجراءات الاحترازية في بني وليد. (الإنترنت)
جولة المتابعة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتطبيق الاجراءات الاحترازية في بني وليد. (الإنترنت)
جولة المتابعة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتطبيق الاجراءات الاحترازية في بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
هجوم «إلكتروني» يستهدف وزارة الأمن الداخلي الأميركية
دولى
بوتين يهنئ بايدن ويؤكد استعداده «للتعاون»
دولى
«بوكو حرام» تتبنى خطف مئات الطلاب في نيجيريا
دولى
بايدن: ترامب رفض احترام إرادة الشعب
دولى
ماذا قال ميسي عن تواجده ضمن تشكيلة الأفضل بالتاريخ؟
رياضة عالمية
«العناية الإلهية أنقذتني».. أول تعليق من نيمار بعد إصابته أمام ليون
رياضة عالمية
برئاسة وليامز.. 4 ملفات في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«الوسط» عن الطاقم التدريبي لقيادة المنتخب في بطولة أفريقيا
رياضة محلية
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
مسنة عمرها 98 عاما تشفى من «كورونا» في تاورغاء
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. الكشف عن أفضل تشكيل في تاريخ كرة القدم