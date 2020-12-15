«رويترز»: إنتاج ليبيا من النفط يرتفع إلى 1.28 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 03:57 مساء
مجمع في حقل السرير النفطي، 12 أكتوبر 2020، (شركة أجوكو)

قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط، لوكالة «رويترز» إن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى 1.28 مليون برميل يوميا الإثنين، من نحو 1.25 مليون برميل يوميا أواخر نوفمبر.

وأضافت الوكالة في تقرير أن أسعار النفط العالمية تغيرت بشكل طفيف في تعاملات متقلبة أمس الإثنين، لتعوض زيادة المعروض المستمر في السوق إلى حد كبير، وتجدد الآمال بأن طرح لقاحات لفيروس «كورونا»، سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الوقود.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير، جلسة الإثنين، بارتفاع 32 سنتًا، أو 0.6٪، عند 50.29 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يناير على ارتفاع 42 سنتًا، أو 0.9٪، عند 46.99 دولار للبرميل.

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وتراجعت الأسعار أكثر من 1٪ في وقت سابق من الجلسة، بعدما قالت «أوبك» إن الطلب العالمي على النفط سينتعش بشكل أبطأ في 2021، مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لوباء فيروس «كورونا»، مما أعاق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وارتفع «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط لستة أسابيع متتالية، وهو أطول امتداد أسبوعي لهما منذ يونيو.

وفي 5 ديسمبر الحالي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي بنسبة 204% مقابل إيرادات شهر أكتوبر الماضي.

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