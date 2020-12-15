لجنة مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة» تعلن شفاء مصابين من نزلاء دار مسنين بالبيضاء

لقاء أعضاء في لجنة مكافحة كورونا بالحكومة الموقتة مع مدير دار مسنين بالبيضاء رصدت فيه حالات كورونا، 14 ديسمبر 2020، (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، تعافي غالبية المصابين بالفيروس من نزلاء دار لرعاية المسنين في مدينة البيضاء.

وزار رئيس اللجنة محمد مجيد وعدد من أعضائها، دار المسنين، للاطمئنان على حالة العاملين والنزلاء، رعاية للمسنين في مدينة البيضاء، سجل فيها عدد من الإصابات بالفيروس، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكد عضو اللجنة الدكتور فرج صابر سليمان، المشرف المباشر على متابعة الحالات، إنها جميعا مستقرة سريريًّا، وهم حاليا في الحجر الصحي، الذي سينتهي يوم الجمعة المقبل.

واكتشفت أولى حالات الإصابة في الدار ليل الأربعاء 9 ديسمبر الجاري، حسب مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية البيضاء.

ونقلت الحالة إلى مستشفى المنصورة بالمدينة، بينما واصل فريق الرصد متابعة باقي النزلاء والعاملين لحين انتهاء فترة الحجر.