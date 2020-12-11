رصد إصابة بـ«كورونا» في دار رعاية للمسنين بالبيضاء

فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيه إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية البيضاء رصد حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في دار رعاية للمسنين بالمدينة.

واكتشفت الحالة ليلة الأربعاء الماضي، حيث نقلت إلى مستشفى المنصورة، بينما يخضع باقي النزلاء والعاملين حاليا للحجر الصحي داخل الدار، ويتابعهم فريق الرصد حتى انتهاء المدة، حسب بيان على صفحة الفريق في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وزار أعضاء الفريق الدار أمس، وهي الزيارة الثانية خلال يومين، للاطمئنان على حالة المحجورين، حيث أخطروهم بضرورة استكمال فترة العزل، ولا مجال لخروج إلى بعد انقضائها، مشيرين إلى أن الأوضاع الصحية تحت السيطرة