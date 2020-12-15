النمروش وبومطاري يبحثان آليات التعاون بين وزارتي الدفاع والمالية بحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 02:17 مساء
وزير الدفاع صلاح النمروش، مع وزير المالية فرج بومطاري، 15 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير المالية فرج بومطاري، آليات التعاون بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة الدفاع اليوم، وفق بيان للوزارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق البيان، شهد الاجتماع التشاور حول المواضيع ذات العلاقة.

«دفاع الوفاق»: باكستان ترغب في تعزيز التعاون العسكري مع ليبيا

وأمس الثلاثاء التقى النمروش الملحق العسكري الباكستاني في ليبيا، العميد عاطف طلحة، إذ أكد الأخير «أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا».

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