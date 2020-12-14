«دفاع الوفاق»: باكستان ترغب في تعزيز التعاون العسكري مع ليبيا

لقاء النمروش والمحلق العسكري الباكستاني لدى ليبيا. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

قالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إن الملحق العسكري الباكستاني في ليبيا، العميد عاطف طلحة أكد «أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا».

وجاء تأكيد الملحق العسكري الباكستاني خلال لقائه اليوم الإثنين، مع المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء تناول «بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع بحكومتي البلدين، ولما يتميز به الجيش الباكستاني من خبرة وتجربة كبيرة في مختلف المجالات العسكرية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وأضافت أن الملحق العسكري الباكستاني «أكد أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، كما ترغب في المساهمة في تدريب عناصر الجيش الليبي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة».

لقاء النمروش والمحلق العسكري الباكستاني لدى ليبيا. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

لقاء النمروش والمحلق العسكري الباكستاني لدى ليبيا. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

لقاء النمروش والمحلق العسكري الباكستاني لدى ليبيا. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)