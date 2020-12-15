تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل تسع إصابات بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة أمس الإثنين.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه قام بحسب 50 عينات خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت نتائج تحاليلها سلبية 41 عينة، فيما تأكدت إصابة 9 حالات منها 6 جديدة و3 حالات مخالطة.

ولفت إلى أن الإصابات توزعت على مدينة سبها التي سجلت 4 إصابات منها 3 جديدة، كما تم تسجيل حالة جديدة في وادي عتبة.

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ووفق البيان تم تسجيل 3 حالات في تراغن منها حالة جديدة، وحالة جديدة أيضا في غات.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة سبها.