«مكافحة الأمراض»: 66% من إصابات كورونا في ليبيا تعافت من المرض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 12:36 مساء
عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: لجنة مكافحة «كورونا» بأجدابيا)

أظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن 66.1% من إصابات فيروس كورونا في البلاد تماثلت للشفاء، منذ ظهور المرض في البلاد مارس الماضي، وذلك بواقع 58 ألفا و578 حالة من إجمالى الإصابات الذي وصل إلى 88 ألفا و522 إصابة.

فيما سجلت الوفيات نسبة لا تتعدى 1.4% من الإصابات بواقع 1261 حالة وفاة.

«مكافحة الأمراض»: 536 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 741 حالة

وقال المركز في بيان اليوم، إن إجمالي إصابات الفيروس منذ ظهور الجائحة في البلاد، وصل إلى 88 ألفا و522 إصابة، تعافى منها 58 ألفا و578 حالة، بينما مازالت 28 ألفا و683 حالة مصابة وتخضع لبروتوكولات العلاج.

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