«مكافحة الأمراض»: 536 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 741 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 741 مصابا، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3570 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1410 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر مركز بنغازي سبها 43 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 157 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 108 عينات، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 281 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق عينتان.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 162 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة 3 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 57 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 138 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 17 عينة، ومختبر فرع المركز ترهونة 53 عينة، ومختبر فرع المركز سرت 40 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس 5 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 88 ألفا و522 حالة، منها 28 ألفا و683 نشطة، و58 ألفا و578 متعافيا، بينما توفي 1261 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.