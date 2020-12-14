وزير الخارجية الروسي: نتعاون مع مصر والإمارات لإنجاح العملية السياسية في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تتعاون مع مصر والإمارات وجميع الأطراف من أجل إنجاح العملية السياسية في ليبيا.
جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك اليوم الإثنين مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد.
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