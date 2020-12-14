ورشة عمل لـ«تعليم الوفاق» حول الوقاية من «كورونا» في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:05 صباحا
ورشة عمل وزارة التعليم في حكومة الوفاق حول الوقاية من كورونا في المدارس، 13 ديسمبر 2020، (مكتب يونيسف لدى ليبيا)

نظمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق ورشة عمل حول «العودة الآمنة إلى المدرسة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا» بالتعاون مع منظمة «يونيسف».

وقدمت ورشة العمل، التي عقدت على مدى يومين، أوراقا حول إعادة فتح المدارس، وتدابير الوقاية، وأفكار عملية لمساعدة جميع الأطفال على العودة الآمنة، حسب بيان مكتب «يونيسف» لدى ليبيا، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي هذا السياق، عرضت «يونيسف» الإطار العالمي لـ«إعادة فتح المدارس»، بالإضافة إلى طرح الخبرات الدولية والإقليمية والدروس المستفادة، مشيرة إلى أنها تضع الخطط والسياسات والإجراءات في هذا الشأن بدعم من اليابان.

حضر الورشة 70 ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، وقسم تنمية الطفولة المبكرة، ومركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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