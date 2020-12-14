29 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و37 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 08:24 صباحا
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 29 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 37 مصابًا، فيما توفيت حالة واحدة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7667 حالة، بينها 1160 نشطة، و6259 متعافى، فيما توفي 248 آخرون.

وسجلت ليبيا 899 إصابة جديدة بالوباء، منها 43 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم السبت الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية
نقل الدفعات الأولى من اللقاح إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة في عملية ضخمة
دولى
ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لـ3 أسابيع لكبح انتشار «كورونا»
دولى
الجزائر أمام أزمة مؤسسية بعد عام على انتخاب الرئيس تبون
عربى
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا