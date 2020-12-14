29 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و37 حالة شفاء

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 29 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 37 مصابًا، فيما توفيت حالة واحدة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7667 حالة، بينها 1160 نشطة، و6259 متعافى، فيما توفي 248 آخرون.

وسجلت ليبيا 899 إصابة جديدة بالوباء، منها 43 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم السبت الماضي.