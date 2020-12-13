تعرف إلى توزيع 899 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

أطباء وطاقم تمريض في مركز طبرق الطبي (أرشيفية: الإنترنت).

بـ477 حالة إصابة جديدة جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك من بين 899 حالة في عموم البلاد، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.



كما سجلت العاصمة أكبر عدد من الوفيات الجديدة بـثماني حالات من بين 21 حالة، وكذلك تماثل فيها أكبر عدد من المصابين للشفاء بواقع 664 حالة من بين 1056.



وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت بين: 664 حالة في طرابلس، و24 في صرمان، وأربع حالات في قصر بن غشير، وخمس في الخمس، و35 في العجيلات، و150 في زوارة، و53 في زليتن، و74 في مصراتة، وحالتين في أجدابيا، وحالة واحدة في وازن، وأربع في تازربو، واثنتين في الزنتان، و24 حالة في الزاوية المركز، و14 في سبها.



وتوزعت الوفيات بين: ثماني حالات في طرابلس، وخمس في الزاوية الغرب، وأربع في غريان، وحالة واحدة في كل من الماية وصرمان وسبها وزلطن.



أما حالات الإصابة الجديدة، فجاءت مفصلة بحسب المدن كالآتي:



طرابلس

388 حالة جديدة

89 حالة مخالطة



مصراتة

43 حالة مخالطة

غدامس

ثلاث حالات مخالطة



المعمورة

سبع حالات جديدة



جادو

ثلاث حالات جديدة

حالة واحدة مخالطة



بني وليد

21 حالة جديدة



الخمس

14 حالة جديدة



أجدابيا

ثلاث حالات جديدة

حالة واحدة مخالطة



طبرق

ثلاث حالات جديدة



رقدالين

أربع حالات جديدة



الجميل

ثلاث حالات جديدة



الماية

14 حالة جديدة



القرة بوللي

عشر حالات جديدة



الزاوية المركز

18 حالة جديدة

خمس حالات مخالطة



قصر بن غشير

سبع حالات جديدة



زوارة

12 حالة جديدة

32 حالة مخالطة



صرمان

سبع حالات جديدة



سبها

ثلاث حالات جديدة



البوانيس

حالة واحدة جديدة



الشاطئ

ست حالات جديدة



مرزق

حالة واحدة جديدة



الزنتان

ثلاث حالات مخالطة



الرحيبات

حالة واحدة جديدة



العجيلات

ثلاث حالات جديدة



درج

حالة واحدة جديدة



الكفرة

حالتان جديدتان



تازربو

حالتان جديدتان



سوق الخميس أمسحيل

حالتان مخالطتان



جنزور

13 حالة جديدة



المنشية الجميل

16 حالة جديدة

مسلاتة

حالتان جديدتان



ظاهر الجبل

ثلاث حالات جديدة

حالة واحدة مخالطة



الزاوية الجنوب

ثلاث حالات جديدة

زلطن

أربع حالات جديدة



الزهراء

17 حالة جديدة



السائح

ثلاث حالات جديدة



الزاوية الغرب

16 حالة جديدة



غريان

سبع حالات جديدة

أربع حالات مخالطة



زليتن

59 حالة جديدة

38 حالة مخالطة