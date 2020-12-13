تعرف إلى توزيع 899 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 11:22 صباحا
أطباء وطاقم تمريض في مركز طبرق الطبي (أرشيفية: الإنترنت).

بـ477 حالة إصابة جديدة جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك من بين 899 حالة في عموم البلاد، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.

كما سجلت العاصمة أكبر عدد من الوفيات الجديدة بـثماني حالات من بين 21 حالة، وكذلك تماثل فيها أكبر عدد من المصابين للشفاء بواقع 664 حالة من بين 1056.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت بين: 664 حالة في طرابلس، و24 في صرمان، وأربع حالات في قصر بن غشير، وخمس في الخمس، و35 في العجيلات، و150 في زوارة، و53 في زليتن، و74 في مصراتة، وحالتين في أجدابيا، وحالة واحدة في وازن، وأربع في تازربو، واثنتين في الزنتان، و24 حالة في الزاوية المركز، و14 في سبها.

وتوزعت الوفيات بين: ثماني حالات في طرابلس، وخمس في الزاوية الغرب، وأربع في غريان، وحالة واحدة في كل من الماية وصرمان وسبها وزلطن.

أما حالات الإصابة الجديدة، فجاءت مفصلة بحسب المدن كالآتي:

طرابلس
388 حالة جديدة
89 حالة مخالطة

مصراتة
43 حالة مخالطة

غدامس
ثلاث حالات مخالطة

المعمورة
سبع حالات جديدة

جادو
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة

بني وليد
21 حالة جديدة

الخمس
14 حالة جديدة

أجدابيا
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة

طبرق
ثلاث حالات جديدة

رقدالين
أربع حالات جديدة

الجميل
ثلاث حالات جديدة

الماية
14 حالة جديدة

القرة بوللي
عشر حالات جديدة

الزاوية المركز
18 حالة جديدة
خمس حالات مخالطة

قصر بن غشير
سبع حالات جديدة

زوارة
12 حالة جديدة
32 حالة مخالطة

صرمان
سبع حالات جديدة

سبها
ثلاث حالات جديدة

البوانيس
حالة واحدة جديدة

الشاطئ
ست حالات جديدة

مرزق
حالة واحدة جديدة

الزنتان
ثلاث حالات مخالطة

الرحيبات
حالة واحدة جديدة

العجيلات
ثلاث حالات جديدة

درج
حالة واحدة جديدة

الكفرة
حالتان جديدتان

تازربو
حالتان جديدتان

سوق الخميس أمسحيل
حالتان مخالطتان

جنزور
13 حالة جديدة

المنشية الجميل
16 حالة جديدة

مسلاتة
حالتان جديدتان

ظاهر الجبل
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة

الزاوية الجنوب
ثلاث حالات جديدة

زلطن
أربع حالات جديدة

الزهراء
17 حالة جديدة

السائح
ثلاث حالات جديدة

الزاوية الغرب
16 حالة جديدة

غريان
سبع حالات جديدة
أربع حالات مخالطة

زليتن
59 حالة جديدة
38 حالة مخالطة

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