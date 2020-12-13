تعرف إلى توزيع 899 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

بـ477 حالة إصابة جديدة جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك من بين 899 حالة في عموم البلاد، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.
كما سجلت العاصمة أكبر عدد من الوفيات الجديدة بـثماني حالات من بين 21 حالة، وكذلك تماثل فيها أكبر عدد من المصابين للشفاء بواقع 664 حالة من بين 1056.
وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت بين: 664 حالة في طرابلس، و24 في صرمان، وأربع حالات في قصر بن غشير، وخمس في الخمس، و35 في العجيلات، و150 في زوارة، و53 في زليتن، و74 في مصراتة، وحالتين في أجدابيا، وحالة واحدة في وازن، وأربع في تازربو، واثنتين في الزنتان، و24 حالة في الزاوية المركز، و14 في سبها.
وتوزعت الوفيات بين: ثماني حالات في طرابلس، وخمس في الزاوية الغرب، وأربع في غريان، وحالة واحدة في كل من الماية وصرمان وسبها وزلطن.
أما حالات الإصابة الجديدة، فجاءت مفصلة بحسب المدن كالآتي:
طرابلس
388 حالة جديدة
89 حالة مخالطة
مصراتة
43 حالة مخالطة
غدامس
ثلاث حالات مخالطة
المعمورة
سبع حالات جديدة
جادو
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة
بني وليد
21 حالة جديدة
الخمس
14 حالة جديدة
أجدابيا
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة
طبرق
ثلاث حالات جديدة
رقدالين
أربع حالات جديدة
الجميل
ثلاث حالات جديدة
الماية
14 حالة جديدة
القرة بوللي
عشر حالات جديدة
الزاوية المركز
18 حالة جديدة
خمس حالات مخالطة
قصر بن غشير
سبع حالات جديدة
زوارة
12 حالة جديدة
32 حالة مخالطة
صرمان
سبع حالات جديدة
سبها
ثلاث حالات جديدة
البوانيس
حالة واحدة جديدة
الشاطئ
ست حالات جديدة
مرزق
حالة واحدة جديدة
الزنتان
ثلاث حالات مخالطة
الرحيبات
حالة واحدة جديدة
العجيلات
ثلاث حالات جديدة
درج
حالة واحدة جديدة
الكفرة
حالتان جديدتان
تازربو
حالتان جديدتان
سوق الخميس أمسحيل
حالتان مخالطتان
جنزور
13 حالة جديدة
المنشية الجميل
16 حالة جديدة
مسلاتة
حالتان جديدتان
ظاهر الجبل
ثلاث حالات جديدة
حالة واحدة مخالطة
الزاوية الجنوب
ثلاث حالات جديدة
زلطن
أربع حالات جديدة
الزهراء
17 حالة جديدة
السائح
ثلاث حالات جديدة
الزاوية الغرب
16 حالة جديدة
غريان
سبع حالات جديدة
أربع حالات مخالطة
زليتن
59 حالة جديدة
38 حالة مخالطة