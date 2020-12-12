لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: لم نمنح الإذن لتنظيم المهرجانات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 09:24 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة إنها لم تعط الإذن لتنظيم المهرجانات والبزارات والأنشطة، وذلك في بيان توضيحا أصدرته، السبت، حول بعض النقاط الخاصة بعملها.

وفي التوضيح المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت اللجنة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية ونقص في بعض الأدوية والتحاليل الطبية، لافتة إلى أن اللجنة العلمية تمارس عملها منفصلة عن اللجنة العليا بقرار من المجلس البلدي السابق.

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وبخصوص مركز العزل «الكرشيني»، قالت اللجنة إنه لا يتبعها، وإنما يتبع إدارة مركز مصراتة الطبي مباشرة. وفيما يتعلق بمستحقات الفرق الطبية، أشارت اللجنة إلى سداد جزء من المستحقات المالية للعاملين بمركز العزل الأورام وزريق.

وقالت إن ذلك جاء عبر اللجنة العليا بطرابلس مباشرة حسب الملاك الوظيفي، وليس عن طريق اللجنة العليا مصراتة، فيما لم يتم سداد مستحقات باقي الفرق الصحية التابعة لها.

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