وزير الدفاع الإيطالي: نسعى للحفاظ على وقف اطلاق النار ودعم المؤسسات في ليبيا

وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني. (آكي)

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن بلاده تعمل على «الحفاظ على وقف إطلاق النار» في ليبيا و«دعم حل في إطار حوار ليبي داخلي»، على أن يكون «حل سياسي يؤدي إلى اجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل».

وصف غويريني في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع طلاب إيطاليين، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم المخصص لـ«الشرعية والمؤسسات» نقلاتها وكالة «آكي»، الوضع في ليبيا بـ«المعقد».

وفي إجابته على سؤال حول اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني، قال غويريني «لقد حد الصراع الذي حدث في ليبيا من نشاطنا إلى حد كبير، ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية. وهذا هو التزامنا وهدفنا الأساسي، ونحن نعمل في هذا المجال».

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وجدد وزير الدفاع الإيطالي التأكيد على أن «ليبيا بالنسبة لإيطاليا هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة، بدءا من مصالح الطاقة ومرورا بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب» وفق ما نقلته «آكي».