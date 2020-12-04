بالصور.. «دفاع الوفاق» تعلن توقيع اتفاقية التعاون العسكري الفني مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 03:42 مساء
مراسم استقبال النمروش في وزارة الدفاع الإيطالية, 4 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عن التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك مع وزارة الدفاع الإيطالية، والتي تشمل التدريب والمعلومات الفنية والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وعمليات مكافحة المخدرات والتهريب، والتخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

كما تشمل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك بين وزارتي الدفاع، المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وإجراء تدريبات قصيرة المدى والقيام بزيارات للمطارات والموانئ لأجل الدعم والتعاون في هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والمدنية والنظم القانونية الخاصة بها، وبناء وتجهيز الوحدات العسكرية والمدنية وإدارة الموظفين وتدريبهم، بما في ذلك التعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وتوريد الأجهزة والمعدات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، صباح اليوم، إلى مقر وزارة الدفاع الإيطالية.

وبحث النمروش، مع نظيره الإيطالي لورينزو قويريني، وضع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين بمختلف صنوف وقطاعات المؤسسة العسكرية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود.

وبحسب البيان فإن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع بحكومة الوفاق لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول «الشقيقة والصديقة»، وهو ما يدعم «بناء مؤسسة عسكرية مهنية بكفاءات وقدرات عالية».

وأوضح أن توقيع الاتفاقية جاء تأسيساً على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المُبرمة في بنغازي يوم 30 أغسطس 2008، وكذلك إعلان طرابلس في 21 يناير 2012، والمذكرات واللقاءات المشتركة التي عقدها وأبرمها الطرفان، وعلى مذكرة التفاهم بين وزير الدفاع الليبي ووزير الدفاع الإيطالي في روما يوم 28 مايو 2012م.

وبحسب البيان، اتفقت وزارتا الدفاع بالبلدين على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع، يكون أعضاؤها ممثلين عن كافة قطاعات وصنوف كافة القوات المسلحة بالبلدين.

في سياق متصل زار النمروش، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث ناقش الطرفان «عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تربط الشعبين الليبي والإيطالي».

وتناول اللقاء آخر المستجدات حول الأوضاع الحالية في ليبيا، كذلك أهمية تفعيل التعاون بين البلدين لما له من أهمية في دعم أمن واستقرار البلدين.

مراسم استقبال النمروش في وزارة الدفاع الإيطالية, 4 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
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