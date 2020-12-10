مالطا: اعتراض سفينة محملة بـ612 كيلوغرام «كوكايين» قبل إبحارها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 08:39 صباحا
عناصر الجمارك المالطية خلال استخراجهم رزم «الكوكايين» المخبئة في حمولة إحدى حاويات السفينة، 9 ديسمبر 2020، (مالطا توداي)

ضبطت إدارة الجمارك المالطية 612 كيلوغراما من مخدر «الكوكايين» على متن سفينة، قبل إبحارها إلى ليبيا، قدرت قيمتها السوقية بـ69 مليون يورو.

وغادرت السفينة الإكوادور، قبل أن تتوقف في كولومبيا، ثم أكملت رحلتها لترسو في مالطا، حيث عثر على «الكوكايين» مخفيا في حاوية محملة بزيت الطهي، حسب ما نشره موقع «مالطا توداي»، أمس الأربعاء.

وشك عناصر الجمارك في الحمولة بعدما وجدوا تناقضات في صورة المسح الضوئي، إذ بدت البضائع في منصات إحدى الحاويات كثيفة مقارنة بالصور الأخرى لباقي الحاويات، مما دفعهم إلى تفريغ وتفكيك إحدى المنصات، وفق الموقع.

وأوضح «مالطا توداي» أن الفحص أدى إلى «اكتشاف رزم مخبأة داخل هيكل الطبالي، وهي عبوات تحتوي على مادة بيضاء، تبين أنها كوكايين بعد تحليلها».

رقم قياسي
وجاء في بيان جمركي، نقله الموقع المالطي، أن هذا الشحنة «حطمت الرقم القياسي في كمية المخدرات المكتشفة بحاوية واحدة، ولإيضاح الأمر فقد اعترض في العام 2019 ما مجموعه 750 كيلوغراما من المخدر بقيمة 84.5 مليون يورو في 16 حاوية».

وكشف وزير المالية المالطي كلايد كاروانا عن تلك الواقعة أمس، أمام البرلمان، حسب «مالطا توداي»، قائلا: «أود أن أشيد بدائرة الجمارك لقيامها بمصادرة مخدرات بكميات قياسية في الساعات الماضية، تعادل ما يضبط عادة في عام كامل، القيمة تصل إلى عشرات الملايين من اليورو».

كميات من المخدرات المضبوطة
المخدرات مخبئة في بضائع داخل إحدى حاويات السفينة
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