صنع الله يهنئ شركة سرت بعد ارتفاع إنتاجها النفطي إلى 87 ألف برميل يوميا

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى عبدالله صنع الله. (المؤسسة الوطنية للنفط)

هنأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، العاملين بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز على جهودهم الاستثنائية في زيادة معدلات الإنتاج بعد ارتفاع إنتاجها من الخام من 50 ألف إلى 87 ألف برميل في اليوم، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله عبر في مكالمة هاتفية لحقل زلطن النفطي، صباح اليوم الأربعاء، عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والعاملين فيها، على نجاحهم في زيادة معدلات الانتاج للشركة، وهنّأهم على هذا الإنجاز الكبير، برفع معدلات الانتاج من حوالي 50 ألف برميل يومياً لتصل إلى 87 ألف برميل في اليوم.

كما عبّر صنع الله عن فخره بعاملي الشركة خاصةً والقطاع النفطي عامةً، في محافظتهم على معدلات الإنتاج وجهودهم الحثيثة لزيادتها.

وقال صنع الله «لقد حقّق العاملين بشركة سرت انجازاً رائعا في رفع القدرة الإنتاجية للشركة والوصول إلى هذه المعدلات، رغم الظروف الصعبة، وعدم توفر الغذاء الكافي والمناسب بالمواقع الإنتاجية، وتوقف التدريب والتطوير، وغيرها من التحديات التي يمر بها قطاع النفط، في ظل شحّ الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع، ودعم شركاتها».

وأضاف صنع الله «أن عاملي الشركة الشرفاء رغم كل هذه المعاناة، ضاعفوا جهودهم ليضاعفوا معدلات الانتاج، وكلنا يعلم ما يتطلّبه هذا الأمر من جهود مضنية وأعمال شاقة لتحقيق هذه النتائج، التي أثلجت صدورنا جميعاً، وبهذه المناسبة».

وتقدم صنع الله بالشكر نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، «للعاملين بشركة سرت، وجميع العاملين بقطاع النفط والغاز، الذين أثبتوا ولائهم وانتمائهم لمؤسستهم العريقة ولوطنهم ولا زالوا» وفق المؤسسة.