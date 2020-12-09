العثور على جثة شاب قبالة ساحل القره بوللي

غطاسان خلال انتشالهما جثة شاب غرق قبالة ساحل القره بوللي، 8 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

عثرت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة ساحل القره بوللي.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى إدارة أمن السواحل حول وجود سيارة الشاب المبلغ عنه بأنه مفقود، قرب الشاطئ، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعثرت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس على جثة الشاب، التي نقلت إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.

يذكر أن عملية البحث والانتشال استمرت يومين متتاليين، في ظل حالة البحر المتقلبة.

عدد من قيادات الإدارة العامة لأمن السواحل في موقع الحادث