العثور على جثة شاب قبالة ساحل القره بوللي

عثرت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة ساحل القره بوللي.
بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى إدارة أمن السواحل حول وجود سيارة الشاب المبلغ عنه بأنه مفقود، قرب الشاطئ، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعثرت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس على جثة الشاب، التي نقلت إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.
يذكر أن عملية البحث والانتشال استمرت يومين متتاليين، في ظل حالة البحر المتقلبة.