النمروش يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع الجنوب واحتياجات الجيش وتنفيذ وقف إطلاق النار

اجتماع النمروش مع القيادات العسكرية. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

ترأس المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للقيادات العسكرية التابعين لحكومة الوفاق، لمناقشة الأوضاع في المنطقة الجنوبية، واحتياجات الجيش وكذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الدفاع في طرابلس كل من رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، وعضو غرفة العمليات المشتركة، اللواء عبدالباسط مروان، وآمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة، اللواء أحمد أبوشحمة، وآمر غرفة عمليات سرت - الجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، وكذلك وفد حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «تضمن مناقشة وبحث الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها، وكذلك الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية، لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه».

اجتماع النمروش مع القيادات العسكرية. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوطني)

اجتماع النمروش مع القيادات العسكرية. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوطني)