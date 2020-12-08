فصل الكهرباء 8 ساعات عن بوعطني والسيدة عائشة ببنغازي الأربعاء والخميس للصيانة

أعمال صيانة سابقة لأحد الخطوط جنوب بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نوهت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة بوعطني وأجزاء كبيرة من السيدة عائشة لمدة ثماني ساعات يومي الأربعاء والخميس، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بسبب أعمال الصيانة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «فرقة دائرة صيانة الخطوط الهوائية بنغازي ستشرع صباح يوم غد الأربعاء في العمل على دائرة جنوب شمال بنغازي (جهد 220ك.ف)، وذلك من أجل صيانة الخط، الأمر الذي يتطلب فصل دائرة الجنوب بوعطني (جهد30 ك.ف)، وذلك من أجل تأمين موقع العمل حفاظا على أرواح الفنيين».

وأوضحت الهيئة أنه «سيتم غدا صباحا فصل الدائرة من أجل العمل عليها، وذلك على تمام الساعة الثامنة صباحا، وسيستمر العمل حتى الرابعة مساء»، مبينة أن «الأحياء التي سيتم الفصل عليها هي منطقة بوعطني وجزء كبير من منطقة السيدة عائشة».

كما نوهت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بـ«أن العمل سيستمر يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء».