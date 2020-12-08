«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 11:26 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، الرؤيـة ستكون جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الريح جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر، يصل ظهر الغد إلى مترين على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك بسبب الأتربة على غالبية الساحل.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية بوجه عام، بينما تكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من الزويتينة إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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