«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، الرؤيـة ستكون جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

- الريح جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر، يصل ظهر الغد إلى مترين على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك بسبب الأتربة على غالبية الساحل.