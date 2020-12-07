النمروش لـ«دي مايو»: «بإمكان فرنسا التدخل بإيجابية في قضية الصيادين الصقليين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 01:04 مساء
النمروش خلال لقائه دي مايو في روما، 4 ديسمبر 2020، (بركان الغضب)

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إنه نصح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بالاستعانة بفرنسا في أزمة احتجاز الصيادين الصقليين في بنغازي، قائلا إن باريس «يمكنها التدخل بشكل إيجابي في القضية».

وأضاف النمروش أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «يتمتع بعلاقات جيدة مع (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر»، حسب تصريح إلى «إل جورنالي»، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

وجاءت مقابلة النمروش مع الجريدة الإيطالية، على هامش زيارته إلى روما، حيث وقع يوم الجمعة الماضي اتفاقية للتعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، ضبطت قوارب القوات البحرية التابعة للقيادة العامة سفينة على متنها ستة بحارة إيطاليين، وجرى نقلهم إلى بنغازي، حيث اتهموا بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية
رياضة محلية
النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية
تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام للحد من تفشي «كوفيد-19»
دولى
اتهامات للبنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء
اقتصاد
«فرانس برس»: «كورونا» يخلّف أزمة أطفال جوعى في الولايات المتحدة
اقتصاد
Adrenaline Lite feat Tchiggy - ادرينالين لايت مع تشيغي
فيديو
بريطانيا تطرح لقاح «فايزر-بيونتيك» خلال الأسبوع الجاري
اقتصاد
بيان من البعثة الأممية بعد التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية ...
ليبيا
«الرئاسي» يعتمد تقليص عدد موظفي بعثة ليبيا بالأمم المتحدة بنسبة 30%
ليبيا
هل يسهل حوار حل أزمة الخليج حل الأزمة الليبية؟ قطر تعلق
ليبيا
محاكمة طبيب سويسري ساعد دبلوماسيا ليبيا على اختلاس مليون فرنك مخصصة لعلاج المرضى
ليبيا
وزير مالية «الوفاق»: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو العرض الأكثر خطرا لعدوى «كورونا»