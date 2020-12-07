النمروش لـ«دي مايو»: «بإمكان فرنسا التدخل بإيجابية في قضية الصيادين الصقليين»

النمروش خلال لقائه دي مايو في روما، 4 ديسمبر 2020، (بركان الغضب)

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إنه نصح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بالاستعانة بفرنسا في أزمة احتجاز الصيادين الصقليين في بنغازي، قائلا إن باريس «يمكنها التدخل بشكل إيجابي في القضية».

وأضاف النمروش أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «يتمتع بعلاقات جيدة مع (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر»، حسب تصريح إلى «إل جورنالي»، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

وجاءت مقابلة النمروش مع الجريدة الإيطالية، على هامش زيارته إلى روما، حيث وقع يوم الجمعة الماضي اتفاقية للتعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، ضبطت قوارب القوات البحرية التابعة للقيادة العامة سفينة على متنها ستة بحارة إيطاليين، وجرى نقلهم إلى بنغازي، حيث اتهموا بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.