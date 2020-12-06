مؤسستا النفط والاستثمار تناقشان تطوير وتوطيد التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 05:29 مساء
اجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط ومؤسسة الاستثمار. الأحد 6 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار سبل تطوير وتوطيد التعاون المشترك بينهما ومع شركائهما الإستراتيجيين، بحسب ما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وعقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، اجتماع اليوم بقاعة الانتصار في مقر مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس، بحضور بعض من المستشارين والقانونيين والمختصين بالإدارات ذات العلاقة لدى الطرفين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع يأتي في إطار مساعيها الحثيثة التي تبذلها من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير ودعم سبل التعاون المشترك مع شركائها.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها تطوير وتوطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الإستراتيجيين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا، في ظل سعي المؤسسة الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج، دعما للاقتصاد الوطني.

رئيس مؤسسة الاستثمار على محمود خلال الاجتماع مع رئيس مؤسسة النفط. الأحد 6 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط ومؤسسة الاستثمار. الأحد 6 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
صنع الله خلال الاجتماع مع رئيس مؤسسة الاستثمار. الأحد 6 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط ومؤسسة الاستثمار. الأحد 6 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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