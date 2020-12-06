إيقاف 23 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا في بني وليد بسبب «عدم التزامهم» بالعمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 04:52 مساء
جانب من اجتماع مدير الشؤون الطبية ببلدية بني وليد. الأحد 6 ديسمبر 2020 (بني وليد)

قرر مدير مكتب الشؤون الطبية ببلدية بني وليد، خالد علي الهمالي، إحالة قائمة تضم 23 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا بمختلف الوحدات الصحية في المدينة، لمدير الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني، ومكتب التفتيش والمتابعة سالم محمد مفتاح، لإيقافهم عن العمل لعدم التزامهم بالعمل داخل المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي العام.

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وأكد الهمالي أن الإفراج لن يتم للموقوفين إلا بتعهدهم كتابيا والتزامهم بالعمل، مضيفا أن مكتب الشؤون الطبية أحال نسخة لمكتب التفتيش والمتابعة وللملف الشخصي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بحسب بيان لإدارة الخدمات الصحية بني وليد اليوم.

فيما وجه الهمالي الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة الملتزمة بالعمل، مضيفا أن وجودهم في عملهم حسب الجدول المخصص لهم، دليل على «وطنيتهم» وإحساسهم بالمواطنين فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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