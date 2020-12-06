بدء جلسة مجلس النواب في غدامس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 06 ديسمبر 2020, 01:53 مساء
جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في غدامس، 6 ديسمبر 2020 (بوابة الوسط)

انطلقت ظهر اليوم الأحد جلسة مجلس النواب في مدينة غدامس، إذ يجري الآن مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك مناقشة تقسيم النواب إلى مجموعة لجان.

ويحضر الجلسة عدد من النواب كانوا في مدينة طنجة المغربية ويناقشون سبل توحيد مجلس النواب تمهيدا للقاء رسمي، بعد اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

-وفد مغربي يشارك في جلسة «توحيد البرلمان» بغدامس

وفي وقت سابق، قال النائب محمد الرعيض إن المجلس سيناقش في غدامس تعديل اللائحة الداخلية، وتحديد دورة برلمانية جديدة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى بحث تغيير رئاسة البرلمان، وإقرار القرارات المنوطة بعمل المجلس.

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