بالصور.. منطقة طبرق العسكرية تختتم مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة

ختام مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة, 5 ديسمبر 2020. (المنطقة العسكرية طبرق)

اختتمت منطقة طبرق العسكرية، صباح اليوم السبت، مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة التابعة للمنطقة العسكرية طبرق، بإمرة اللواء سالم مفتاح الرفادي.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن منتسبي الكتيبة انطلقوا مرورًا من أمام مقرالمنطقة العسكرية إلى مصيف المنارة، بدعم ومتابعة وتنسيق من منطقة طبرق العسكرية والكتيبة «104».

وأضاف المكتب أن المتسابقين أظهروا مستوى عالياً من اللياقة البدنية وقوة التحمل، باجتيازهم السباق في فترة زمنية وجيزة، في سياق روح التنافس والندية رغبة في تحقيق نتائج متقدمة في إطار تقوية وتنمية القدرة البدنية لكافة منتسبي الكتيبة.

فيما قام آمر الكتيبة «104»، عقيد عبدالسلام علي يونس والضباط وضباط الصف بالكتيبة، بتوزيع الجوائز التقديرية والتحفيزية على المتسابقين الفائزين المتحصلين علي التراتيب العشرة الأولى.

ختام مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة, 5 ديسمبر 2020. (المنطقة العسكرية طبرق)

ختام مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة, 5 ديسمبر 2020. (المنطقة العسكرية طبرق)

ختام مسابقة اختراق الضاحية لمنتسبي الكتيبة «104» مشاة, 5 ديسمبر 2020. (المنطقة العسكرية طبرق)