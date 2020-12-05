700.4 مليون دولار إيرادات ليبيا من صادرات النفط والغاز في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 08:30 صباحا
عمال في حقل الفارغ النفطي. (شركة الواحة للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات لشهر نوفمبر الماضي بلغت 700.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 204% عن شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن تلك الإيرادات توزعت إلى 619.05 مليون دولار من صادرات النفط الخام، و 72.04 مليون دولار من صادرات الغاز والمكثفات، و 8.59 مليون دولار من صادرات المنتجات النفطية، ونحو 732.27 ألف دولار من صادرات البتروكيماويات.

في حين أشارت المؤسسة إلى أن إيرادات صادراتها قبل عام في نوفمبر 2019 بلغت نحو مليار و 660.1 مليون دولار، وفق ما أوردت على موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعني أن تلك الإيرادات قد تراجعت بنسبة 57.8% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت إنه تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة بحوالي 37.54 مليون دولار.

وأكدت المؤسسة أن «كافة الإيرادات موجودة في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير)»، منوهة إلى أنها تنشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، وذلك حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية».

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