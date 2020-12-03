أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على الشمال ورياح نشطة غربا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية إمكانية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، ومناطق أقصى الجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تأثر بعض مناطق الغرب برياح نشطة وباردة نسبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب ظهر اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة نسبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

الطقس غائم جزئيا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب تدريجيا مساء اليوم على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على غات والمناطق المجاورة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.