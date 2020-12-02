صيانة جهاز الآشعة المقطعية بمستشفى بني وليد العام بعد توقف شهرين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 09:31 مساء
جهاز الآشعة المقطعية بالكمبيوتر CT scan في مستشفى بني وليد العام, (الإنترنت)

انتهت إدارة مستشفى بني وليد العام من صيانة جهاز الآشعة المقطعية بالكمبيوتر CT scan، بعد توقف الجهاز لمدة تجاوزت الشهرين بسبب بعض الأعطال.  

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، إن مستشفى بني وليد العام، يحرص على تقديم خدماته الطبية للمواطنين، بالرغم من التحديات والنقص الذي يعانيه بعض الأقسام في بعض التخصصات.

وذكر التويجر إٔن الجهاز كان يحتاج لبعض من قطع الغيار اللازمة لصيانته، وبعد وصولها تمت صيانته في وقت سريع، ليقدم خدماته للمرضى ليوفر عليهم عبء رسوم التصوير في المصحات الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية