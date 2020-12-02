صيانة جهاز الآشعة المقطعية بمستشفى بني وليد العام بعد توقف شهرين

جهاز الآشعة المقطعية بالكمبيوتر CT scan في مستشفى بني وليد العام, (الإنترنت)

انتهت إدارة مستشفى بني وليد العام من صيانة جهاز الآشعة المقطعية بالكمبيوتر CT scan، بعد توقف الجهاز لمدة تجاوزت الشهرين بسبب بعض الأعطال.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط»، إن مستشفى بني وليد العام، يحرص على تقديم خدماته الطبية للمواطنين، بالرغم من التحديات والنقص الذي يعانيه بعض الأقسام في بعض التخصصات.

وذكر التويجر إٔن الجهاز كان يحتاج لبعض من قطع الغيار اللازمة لصيانته، وبعد وصولها تمت صيانته في وقت سريع، ليقدم خدماته للمرضى ليوفر عليهم عبء رسوم التصوير في المصحات الخاصة.