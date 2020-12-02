وليامز: ليبيا تحتاج إلى مليار دولار لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. (أرشيفية، البعثة الأممية)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن ليبيا تحتاج إلى مليار دولار، وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء، من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.

وأضافت وليامز، اليوم في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن توفير هذا المبلغ أمر في غاية الصعوبة الآن «بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة».

وأوضحت وليامز أن أزمة الكهرباء ترافقها تفاقم أزمة جائحة «كورونا»، التي وصل عدد الإصابات بها في ليبيا إلى نحو 95 ألف حالة، «نعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا أن هناك نقصا رهيبا في اختبارات الفيروس في البلاد».

وتابعت أن ليبيا تشهد أزمة كهرباء «رهيبة الآن»، مضيفة «لست بحاجة لتذكيركم بمدى فظاعة انقطاعات الكهرباء في الصيف الماضي، وذلك بسبب الفساد الفظيع وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد».

وتابعت أن هذه أزمة يعاني منها الغرب والشرق، قائلة «لديكم أزمة فساد. لديكم أزمة سوء إدارة.. والآن هناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة».