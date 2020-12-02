عقيلة صالح يبحث مع عمداء «برقة» مخصصات البلديات من ريع الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 04:40 مساء
المستشار عقيلة صالح خلال لقاء مع عمداء بلديات برقة, 2 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى، عمداء بلديات المنطقة الشرقية «برقة» بمدينة القبة، وناقش اللقاء مخصصات البلديات من ريع الضرائب والرسوم المختلفة للصرف منها على بعض المشروعات الضرورية والملحة في البلديات.

ووفق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، بحث اللقاء أيضا جملة من الموضوعات والقضايا في عديد البلديات والمتعلقة بالمشاريع وتنفيذها والتعاقد عليها، وأوضاع البنية التحتية في المدن والقرى التي تحتاج إلى صيانة وإعادة إعمار.

وفي ختام اللقاء أكد عمداء البلديات تأييدهم مبادرة رئيس مجلس النواب، وإعلان القاهرة، لحل الأزمة الليبية، وما تم الاتفاق عليه حول كيفية الحوار والاختيار في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، من خلال اختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا العضو الذي يمثلهم في المجلس الرئاسي أو في الحكومة، على أن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام المؤسسي، وتعمل على توحيدها في كل أنحاء ليبيا.

المستشار عقيلة صالح خلال لقاء مع عمداء بلديات برقة, 2 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)
المستشار عقيلة صالح خلال لقاء مع عمداء بلديات برقة, 2 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)
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