صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط المقفلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 10:30 صباحا
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة «شلمبرجير» أوليفر لو بوش، 1 ديسمبر 2020، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير» أوليفر لو بوش، تعزيز التعاون بين الطرفين بهدف نقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها إلى الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، عبر وسائل الاتصال المغلقة بحضور مسؤولين من المؤسسة والشركة، حسب بيان الأولى على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد صنع الله بـ«الدور البارز» الذي قامت به «شلمبرجير» طوال السنوات الماضية، معتبرا أنها «من أهم الشركات الخدمية التي لها دور مهم في دعم إنتاج النفط والغاز».

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كما نوه بما قامت به الشركة في تنمية الموارد البشرية والشروع في مركز التدريب، الذي سيباشر برامجه خلال الربع الأول من السنة المقبلة في مدينة بنغازي.

من جانبه، أكد أوليفر عزم الشركة تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وبكل المواقع النفطية.

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