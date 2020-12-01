الحكومة الموقتة تخصص 11.7 مليون دينار لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 12:31 مساء
اجتماع الثني وبومريز، (أرشيفية: الحكومة الموقتة)

قررت الحكومة الموقتة تخصيص 11 مليونا و704 آلاف دينار لوزارة التعليم كعهد مالية لمديري المدارس بالتعليم العام؛ لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي 2020-2021.

جاء ذلك في القرار رقم 772 للعام 2020، الموجه إلى وزارة المالية والتخطيط، بعد لقاءات جمعت رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير التعليم فوزي بومريز لإعداد وتنفيذ الإجراءات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد.

وحسب القرار، سيصرف نصف المبلغ خلال العام الجاري، والنصف الآخر العام المقبل.

وفي سياق متصل، أصدرت «الموقتة»، القرار رقم 771 بشأن تخصيص 220 ألف دينار لمدراء مكاتب شؤون المخازن والتجهيزات بالمناطق التعليمية؛ لتغطية مصروفات توزيع الكتاب المدرسي.

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