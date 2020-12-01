طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن وبنغازي

مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 608 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 311 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زليتن في المركز الثاني بـ49 حالة، ثم بنغازي بـ41 حالة، و37 حالة في مصراتة، و26 حالة في جنزور، و19 حالة في صبراتة، و16 حالة في كل من بني وليد وقصر بن غشير، و11 حالة في زلطن، و10 حالات في الزنتان، و9 حالات في كل من القره بوللي وغريان وزوارة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 8 حالات في كل من قصر الأخيار وصرمان، و7 حالات في الجميل، و4 حالات في طبرق، و3 حالات في كل من مسلاتة والخمس، وحالة واحدة في كل من جادو والحوامد ويفرن والعجيلات والزاوية الغرب والعامرية و«وادي زمزم وأبونجيم» وترهونة.

وتماثل للشفاء 391 مصابًا، منهم 306 حالات في طرابلس، وحالتان في بنغازي، و11 حالة في صرمان، و5 حالات في قصر بن غشير، و23 حالة في مصراتة، و12 حالة في كل من زوارة والزنتان، و20 حالة في صبراتة.

في حين توفي 13 آخرون، بينهم 5 حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من القره بوللي وقصر بن غشير وصبراتة والحرابة، وحالتان في كل من صرمان ومصراتة.