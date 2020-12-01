سرقة أسلاك كهرباء بطول 8300 متر في دائرة الكريمية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 08:31 صباحا
أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 8300 متر أسلاك كهرباء في شارع سيدي سليم، بدائرة توزيع الكريمية، بإدارة توزيع طرابلس.

وسطت مجموعة خارجة عن القانون على الأسلاك من عدة خطوط بالدائرة وهي: «أسلاك ضغط عالي بطول 3500 متر في خط اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة، وأسلاك ضغط عالي بطول ألفي متر بخط اتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

كما سرقت أيضًا أسلاك بطول 1600 متر اتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي، وأسلاك بطول 1200 متر خط الجدي من فرعية البصريات.

وجددت الشركة مناشدتها الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين، والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
لوف باقٍ مدربا للمنتخب الألماني رسمياً
رياضة عالمية
العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
شركة «موديرنا» ستقدم الإثنين طلبات ترخيص للقاحها ضد «كورونا» في الولايات المتحدة...
دولى
فاوتشي يحذر الأميركيين من «طفرة كبيرة» في عدد المصابين بـ«كورونا»
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم في ظل «كورونا»