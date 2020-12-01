السفارة البريطانية توضح أهم مخرجات ترؤسها مجموعة العمل الأمنية في نوفمبر

الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة مع مجموعة العمل الأمنية. الإثنين 23 نوفمبر 2020. (السفارة البريطانية في ليبيا)

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا إن أول اجتماع بين مجموعة العمل الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة (5 +5) حدد سبل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال ترؤسها مجموعة العمل الأمنية في شهر نوفمبر مع بعثة الأمم المتحدة.

وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن فترة ترؤسها للمجموعة جاءت «في مرحلة حيوية في عملية السلام الليبية».

وفي 23 نوفمبر، اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب سفارة المملكة المتحدة في ليبيا.

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وقالت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المملكة المتحدة بصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الأمنية أشادت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي تفاصيل بشأن هذا الاجتماع الدوري للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن «مؤتمر برلين»، الذي عقد في 19 يناير الماضي.