أنقرة: الجيش التركي درب 2301 جندي ليبي

الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، (الإنترنت)

قالت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، اليوم الأحد، إن الجيش التركي درب 2301 جندي ليبي، بينما يتم تدريب 264 فردًا في خمسة مراكز تدريبية.

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وأوضحت كارا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تركيا لم تخالف القانون الدولي في ليبيا، وتدخلها كان بهدف «المصالحة الوطنية، بناءً على دعوة حكومة الوفاق الوطني الليبي».

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وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جنيف بعد منتدى عن الهجرة، إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لمناقشة المبادرات المشتركة المحتملة، مضيفًا أن أنقرة مستعدة للمساعدة؛ لذا سيسرع بوتيرة التعاون العسكري والأمني مع حكومة الوفاق الوطني.