بالصور.. تخريج الدفعة الأولى من المتدربين ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين «الوفاق» وتركيا

تخريج الدفعة الأولى من المتدربين ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين «الوفاق» وتركيا, 21 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

شهد مركز تدريب «عمر المختار» بتاجوراء، صباح اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة الأولى من المتدربين، تنفيذًا لما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك في مجال التدريب، الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، بحسب بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم.

حضر الحفل وزير الدفاع بحكومة الوفاق ورئيس الأركان العامة بقوات الوفاق، ورئيس الأركان العامة السابق، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وآمر المنطقة العسكرية الغربية وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع، وممثلون عن الجانب التركي، وأولياء أمور الخريجين.

كما حضر الحفل النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والنائبان بالمجلس أحمد حمزة وعبدالسلام كاجمان.

وافتُتح البرنامج العام بآيات من القرآن الكريم، وعزف السلام الوطني لدولتي ليبيا وتركيا، تلى ذلك كلمة آمر المركز العقيد مهندس هيثم حميد، ثم جاءت كلمة الناطق باسم الجيش العقيد طيار محمد قنونو، وكانت ختام الكلمات لوزير الدفاع صلاح الدين النمروش.

وبحسب البيان، قُدِّمت التهنئة لكافة الخريجين في نهاية الحفل، فيما تم اعتماد شارة الدفعة الأولى من الخريجين، وتقديم عروض خاصة ومحاكاة في فنون القتال والاقتحام من قبل القوات الخاصة لإنقاذ رهائن.

واختُتم البرنامج العام للحفل بعروض عسكرية لكاراديس الخريجين.

تخريج الدفعة الأولى من المتدربين ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين «الوفاق» وتركيا, 21 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

تخريج الدفعة الأولى من المتدربين ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين «الوفاق» وتركيا, 21 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)