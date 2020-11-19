بمشاركة وليامز والنمروش.. تركيا تدافع عن اتفاقاتها مع «الوفاق» في مؤتمر حول ليبيا

وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار. (قناة تي آر تي التركية)

أبدى مسؤولون أتراك تصميمهم على دعم حكومة الوفاق الوطني، في مؤتمر دولي حول ليبيا تحت رعاية أنقرة عقد اليوم الخميس، محوره «إعادة هيكلة قطاع الأمن»، وهو المؤتمر الذي يأتي موازاة مع استمرار اجتماعات «لجنة العشرة»، ويستبق جولة ثانية من الحوار السياسي الشامل.

وشارك في المؤتمر الافتراضي لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية «سيتا» حول ليبيا كل من ممثلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش ووزير الدفاع التركي، خلوصي آكار إلى جانب خبراء ومسؤولين من تركيا وليبيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة.

وليامز: التطورات الراهنة في ليبيا باعثة على الأمل

ونقلًا عن وسائل إعلام تركية، فقد اعتبرت وليامز في كلمة لها التطورات الراهنة في ليبيا باعثة على الأمل، مع أن الوضع لا يزال هشًّا وبعض التطورات تدعو إلى القلق. وذكَّرت وليامز بالتعزيزات العسكرية المتزايدة وازدياد سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، والعقبات التي يشهدها قطاع الخدمات، ما «يحتم إيجاد حل سلمي وشامل بأسرع وقت ممكن».

من جانبه لفت النمروش إلى أهم الأهداف الحالية لوزارتي الدفاع والخارجية بحكومة الوفاق، وهي تأمين دمج الميليشيات مع الجيش، وإجراء إصلاح في القطاع الأمني. وأكد وزير دفاع «الوفاق» عزم الحكومة على إعادة إعمار البلاد، مضيفًا: إن من حق الشعب الليبي، العيش بأمان وسلام.

بدوره لفت وزير الدفاع التركي، في كلمة له خلال المؤتمر، إلى أن حكومة الوفاق بعثت رسائل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، عقب تكثيف قوات المشير خليفة حفتر هجماتها على طرابلس، وأن الدعوة لاقت ردًّا إيجابيًّا من قبل تركيا فقط.، وشدد على أن دعم تركيا لحكومة الوفاق «يستند إلى دعوة، والاتفاقات الثنائية، ويتوافق مع القانون الدولي».

تصميم تركي على دعم حكومة الوفاق

وفي إشارة إلى مذكرتي التفاهم بين البلدين، استطرد آكار يقول: «بناء على هذه الدعوة والاتفاق الثنائي نقدم التدريب والدعم الاستشاري لقوات الحكومة الشرعية في ليبيا». وجدد الوزير التركي تصميم بلاده على «الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني، في إنشاء دولة يسودها الاستقرار والسلام والرخاء»، مشيرًا غلى تحقيق هذا الهدف من خلال «استراتيجية متعددة الأبعاد لقطاع أمني شامل وإدارة عامة فاعلة، وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية كافية».

ويرى آكار أن الدعم الخارجي المقدم لحفتر، كان أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في ليبيا. وبخصوص منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي اجتمع أخيرًا في تونس برعاية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا ورسم خارطة طريق للمستقبل، رحب بمناقشة بعض البنود المهمة في جدول الأعمال، مثل خارطة الطريق، لكنه أبدى «تفهمًا كون المنتدى لا يزال بحاجة إلى وقت لتعيين مجلس رئاسي ورئيس وزراء، ونأمل أن يسفر هذا الزخم في إطار آليات الحوار عن نتائج ملموسة تمهد الطريق لحل دائم قابل للتطبيق».

انسداد في تطبيق بنود اتفاق اللجنة العسكرية 5+5»

ويتزامن عقد المؤتمر التركي حول ليبيا وتركيزه على قطاع الأمن مع انسداد في تطبيق بنود اتفاق اللجنة العسكرية «5+5»، ومن ضمنها فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث قالت قوات حكومة الوفاق إن الاتفاق ينص على خروج المرتزقة من سرت، ومن ثم فتح الطريق، وليس العكس.

كما تعقد خلال الأسبوع المقبل جولة أخرى من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس مدة 6 أيام دون حسم تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي مصغر بعدما شهدت الجلسات عدة مناقشات وخلافات حول معايير وآليات الترشح للمنصبين.