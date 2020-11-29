شركة الكهرباء تجري صيانة لعدد من المحطات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 11:50 صباحا
صورة مجمعة لعاملين أثناء القيام بأعمال صيانة محطات الكهرباء. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء فرق الميكانيكية بدائرة توزيع جنزور صيانة لعدد من المحطات أمس السبت، باستبدال أملاح الرطوبة وإضافة الزيت؛ وذلك ضمن أعمال الصيانة والمتابعة التي تجريها الشركة لمحطات الكهرباء في البلاد.

والأسبوع الماضي أكدت الشركة أنها تستعد لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للخط الرابط بين الجناح الشرقي والجناح الغربي للشبكة الوطنية للكهرباء، في إطار خطتها الرامية لزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل ساعات طرح الأحمال.

وأشارت إلى صيانة وتشغيل محطة السرير بطاقة إنتاجية 750 ميغاوات، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال.

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